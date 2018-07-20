За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року
Сьогодні, 17:30
Суд призначив 27-річному жителю села Кримне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим в опорі працівникам поліції та заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України), покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Уночі 25 травня 2020 року у Камені-Каширському молодик устряг у конфлікт з правоохоронцями, чинив їм опір та вдарив одного поліцейського у обличчя, зламавши йому ніс.
Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.
Однак прокурори не погодились із таким рішенням.
Волинський апеляційний суд дослухався до державних обвинувачів та призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.
Відтак зловмисник буде відбувати покарання реально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Уночі 25 травня 2020 року у Камені-Каширському молодик устряг у конфлікт з правоохоронцями, чинив їм опір та вдарив одного поліцейського у обличчя, зламавши йому ніс.
Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.
Однак прокурори не погодились із таким рішенням.
Волинський апеляційний суд дослухався до державних обвинувачів та призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.
Відтак зловмисник буде відбувати покарання реально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні від грипу померла перша людина в цьому сезоні
Сьогодні, 18:19
«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 17:55
За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року
Сьогодні, 17:30
У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт
Сьогодні, 17:19
Медіа