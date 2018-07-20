За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Уночі 25 травня 2020 року



Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.

Однак прокурори не погодились із таким рішенням.



Волинський апеляційний суд дослухався до державних обвинувачів та призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.



Відтак зловмисник буде відбувати покарання реально.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд призначив 27-річному жителю села Кримне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим в опорі працівникам поліції та заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України), покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Уночі 25 травня 2020 року у Камені-Каширському молодик устряг у конфлікт з правоохоронцями , чинив їм опір та вдарив одного поліцейського у обличчя, зламавши йому ніс.Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.Однак прокурори не погодились із таким рішенням.Волинський апеляційний суд дослухався до державних обвинувачів та призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.Відтак зловмисник буде відбувати покарання реально.

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