За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року

За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року
Суд призначив 27-річному жителю села Кримне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим в опорі працівникам поліції та заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України), покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Уночі 25 травня 2020 року у Камені-Каширському молодик устряг у конфлікт з правоохоронцями, чинив їм опір та вдарив одного поліцейського у обличчя, зламавши йому ніс.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.
Однак прокурори не погодились із таким рішенням.

Волинський апеляційний суд дослухався до державних обвинувачів та призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.

Відтак зловмисник буде відбувати покарання реально.

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Теги: побиття поліцейського, за ґратами, суд, Кримне
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