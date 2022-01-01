В Україні від грипу померла перша людина в цьому сезоні
Сьогодні, 18:19
В Україні зареєстрували першу смерть від грипу в епідемічному сезоні 2022-2023 років.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у середу, 21 грудня.
«Протягом звітного тижня, з 5 по 11 грудня, на ГРВІ захворіло 122 829 осіб, з них 54,7% – діти віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок у результаті грипу, підтверджений методом ПЛР», – йдеться у повідомленні.
За тиждень проти грипу вакцинувалося 15958 осіб, а з початку епідемічного сезону – 57399.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у середу, 21 грудня.
«Протягом звітного тижня, з 5 по 11 грудня, на ГРВІ захворіло 122 829 осіб, з них 54,7% – діти віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок у результаті грипу, підтверджений методом ПЛР», – йдеться у повідомленні.
За тиждень проти грипу вакцинувалося 15958 осіб, а з початку епідемічного сезону – 57399.
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