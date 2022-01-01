Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 грудня

Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 грудня
Протягом доби противник завдав 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та РФ продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

Разом з тим, на Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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