Погода у Луцьку на завтра, 22 грудня

У четвер, 22 грудня, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі буде становити +2 градуси протягом усього дня.Народний прогноз погоди: 22 грудня відзначається день зачаття матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній — на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед: сніг — на дощ, заметіль — на вітер з дощем, мороз — на ясну погоду, відлига — на теплий дощ.