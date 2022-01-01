Погода у Луцьку на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 22 грудня, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити +2 градуси протягом усього дня.
Народний прогноз погоди: 22 грудня відзначається день зачаття матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній — на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед: сніг — на дощ, заметіль — на вітер з дощем, мороз — на ясну погоду, відлига — на теплий дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити +2 градуси протягом усього дня.
Народний прогноз погоди: 22 грудня відзначається день зачаття матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався Ганна Зимова. Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній — на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед: сніг — на дощ, заметіль — на вітер з дощем, мороз — на ясну погоду, відлига — на теплий дощ.
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