Як не потрібно зігріватися при холоді: поради медиків
Сьогодні, 20:22
Взимку питання зігрівання особливо актуальне. Якщо організм переохолодився, то людині загрожує не лише озноб по всьому тілу, а й можлива втрата чутливості.
Як не можна зігріватися, розповіли у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
1. Алкоголь.
Дуже погана ідея – зігріватися алкоголем. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати.
2. Сигарети.
Нікотин уповільнює кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи ще більшому замерзанню.
3. Каблучки, сережки
Каблучки уповільнюють рух крові в пальцях – і вони швидше замерзають. Взагалі метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах сприяють переохолодженню.
"Пам’ятайте: якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. У жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Тим паче, якщо шкіра сильно почервоніла", - йдеться у повідомленні.
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Як не можна зігріватися, розповіли у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
1. Алкоголь.
Дуже погана ідея – зігріватися алкоголем. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати.
2. Сигарети.
Нікотин уповільнює кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи ще більшому замерзанню.
3. Каблучки, сережки
Каблучки уповільнюють рух крові в пальцях – і вони швидше замерзають. Взагалі метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах сприяють переохолодженню.
"Пам’ятайте: якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. У жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Тим паче, якщо шкіра сильно почервоніла", - йдеться у повідомленні.
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