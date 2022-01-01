Зеленський прилетів до США. Перші фото

Зеленський прилетів до США. Перші фото
Володимир Зеленський прибув до Вашингтону. Літак із президентом приземлився на авіабазі "Ендрюс".

Кортеж українського лідера згодом поїхав до резиденції Блер хаус, що поруч із Білим домом, передає ВВС.

Там він має перепочити перед зустріччю з Джо Байденом. Над Блер хаус майорить прапор України.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України", - повідомив Зеленський у твітері.

Зустріч з послом України у США Оксаною Маркаровою
Зустріч з послом України у США Оксаною Маркаровою


Президент Зеленський вперше залишив країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України виступатиме у Конгресі США. За кілька місяців до нього там виступала його дружина - перша леді Олена Зеленська. Це був перший виступ дружини іноземного лідера у Конгресі. Олена Зеленська просила у США зброї для України.

США найбільше допомагає України у протистоянні агресії Росії зброєю та іншими видами підтримки.

Білий дім повідомив, що Зеленський проведе в США неповний день, після чого одразу ж ввечері вирушить назад до України.

Український президент регулярно приймає іноземних лідерів у Києві, а також їздить на лінію фронту. Проте у закордонні поїздки, навіть на саміт G20 в Індонезію у листопаді, не їздив.

Він це пояснював тим, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

Фото із телеграм-каналу Зеленського

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Теги: Вашингтон, Володимир Зеленський
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