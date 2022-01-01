У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком

У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком
В обласному центрі Волині 21 грудня провели в останню путь військовослужбовця, льотчика Владислава Левчука.

У Свято-Троїцький кафедральний собор, де відслужили панахиду, попрощатися із загиблим захисником прийшли рідні, знайомі та побратими, повідомляє "Суспільне".

23-річний льотчик загинув 11 грудня під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області.

Цього року Владислав закінчив навчання у Харківському національному університеті Повітряних Сил, одружився і планував весілля після перемоги. Владислав служив у бригаді армійської авіації.

На в'їзді у Луцьк тіло полеглого військовослужбовця зустріли містяни та волонтери. Владислава Левчука з пошаною провезли містом.

У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком


Тіла загиблого захисника на Театральному майдані, де відбулася громадська панахида, люди зустріли на колінах.

У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком


Як розповіла знайома військового Інна Меліхова, Владислав був щирим та приємним хлопцем: "Хотілося, щоб запам’ятали його усміхненим. Дуже приємна людина й дуже шкода, що його немає".

У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком


Запам'ятає полеглого бійця як щирого, відвертого та надійного товариша його побратим Ростислав. "Він у вічний політ пішов, я його запам’ятаю, як цілеспрямованого, гарною людиною з великої літери. Важко говорити, емоції переповнюють. Герої не вмирають!" – сказав військовий.

У Луцьку попрощалися з військовим льотчиком-штурманом Владиславом Левчуком


Полеглого льотчика Владислава Левчука повезли у рідне село Поворськ на Ковельщині, де його поховають 22 грудня.


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Теги: Владислав Левчук, прощання
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