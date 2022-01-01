Де на Волині не буде світла завтра, 22 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 22:54
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 22 грудня у Волинській області.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ГРАФІКАМИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 22 ГРУДНЯ
У «Волиньобленерго» переконують, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему, аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ГРАФІКАМИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 22 ГРУДНЯ
У «Волиньобленерго» переконують, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему, аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині не буде світла завтра, 22 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 22:54
Пакет військової допомоги від США: що передадуть, окрім довгоочікуваної системи ППО Patriot
Сьогодні, 22:17
Зеленський прилетів до США. Перші фото
Сьогодні, 21:16
Як не потрібно зігріватися при холоді: поради медиків
Сьогодні, 20:22
Медіа