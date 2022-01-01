Де на Волині не буде світла завтра, 22 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині не буде світла завтра, 22 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 22 грудня у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ГРАФІКАМИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА 22 ГРУДНЯ

У «Волиньобленерго» переконують, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему, аби уникнути аварій на обладнанні.

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Теги: відключення, світло
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