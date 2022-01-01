У «Дії» запустили програму пільгової іпотеки від держави

У «Дії» запустили програму пільгової іпотеки від держави
У додатку «Дія»запустили програму «еОселя», тепер українці можуть отримати державну пільгову іпотеку.

На першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їх сімей, а також для вчених і педагогів, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНІАН.

В пресслужбі Мінцифри також зазначили, що “еОселя” – це державна пільгова іпотека зі ставкою 3%.

“Нашим завданням було розробити технічну частину послуги, щоб ви не ходили по кілька разів до банку, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це – понад 300 полів заяв. Але в “Дії ” це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж подати заяву можна одночасно в один або п’ять банків, а не ходити до них”, – розповів Федоров.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Тому президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла “еОселя”, щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні.

Програма “Доступна іпотека” була запущена з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% для купівлі житла можуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки і оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

До участі в програмі можуть приєднатися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв.м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) і не перебувають під санкціями.

Алгоритм участі в програмі передбачає подачу заявки через “Дію”, отримання відповіді банків в “Дії” і вибір житла, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки. Далі необхідно буде укласти договори з банком і договір купівлі-продажу квартири.

Другий етап програми “Доступна іпотека” розпочнеться з 2023 року і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

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Теги: «Дія», іпотека
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