«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП





Про це повідомляє в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу «1+1», пише



«Ми повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах. У нас немає жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом'якшувальною обставиною під час скоєння злочину, як і обтяжуючим.



Наприклад, корегувальник у рясі, якого нещодавно обміняли. Він коригував вогонь по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?», - каже Малюк.



Стосовно церковників, за даними Малюка, наразі є понад 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків суду.



На запитання, чому СБУ так довго зволікала з викриттям «філіалу ФСБ» в УПЦ МП керівник СБУ відповів філософськи: «Всьому свій час».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України продовжить розслідувати діяльність ворожих агентів, які діють під прикриттям церковної діяльності.Про це повідомляє в.о. голови СБУв інтерв'ю для телеканалу «1+1», пише «Українська правда». «Ми повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах. У нас немає жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом'якшувальною обставиною під час скоєння злочину, як і обтяжуючим.Наприклад, корегувальник у рясі, якого нещодавно обміняли. Він коригував вогонь по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?», - каже Малюк.Стосовно церковників, за даними Малюка, наразі є понад 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків суду.На запитання, чому СБУ так довго зволікала з викриттям «філіалу ФСБ» в УПЦ МП керівник СБУ відповів філософськи: «Всьому свій час».

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