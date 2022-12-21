«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП

«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП
Служба безпеки України продовжить розслідувати діяльність ворожих агентів, які діють під прикриттям церковної діяльності.

Про це повідомляє в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу «1+1», пише «Українська правда».

«Ми повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах. У нас немає жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом'якшувальною обставиною під час скоєння злочину, як і обтяжуючим.

Наприклад, корегувальник у рясі, якого нещодавно обміняли. Він коригував вогонь по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?», - каже Малюк.

Стосовно церковників, за даними Малюка, наразі є понад 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків суду.

На запитання, чому СБУ так довго зволікала з викриттям «філіалу ФСБ» в УПЦ МП керівник СБУ відповів філософськи: «Всьому свій час».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Малюк, СБУ, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 грудня
Сьогодні, 18:39
В Україні від грипу померла перша людина в цьому сезоні
Сьогодні, 18:19
«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 17:55
За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року
Сьогодні, 17:30
У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
10 грудень, 11:04
СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим
08 грудень, 14:51
Портрет Кіріла, російські книги: деталі обшуків в монастирі УПЦ на Волині. ФОТО. ВІДЕО Портрет Кіріла, російські книги: деталі обшуків в монастирі УПЦ на Волині. ФОТО. ВІДЕО
08 грудень, 00:45
СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП
07 грудень, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 21 грудня
Сьогодні, 18:39
 0
В Україні від грипу померла перша людина в цьому сезоні
Сьогодні, 18:19
 0
«Повинні вичистити все середовище ворожих «кротів» у рясах», – Малюк про діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 17:55
 0
За побиття поліцейського волинянин відсидить за ґратами півтора року
Сьогодні, 17:30
 0
У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8