У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт

У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт
У 72-річного тренера з волейболу Богуслава Галицького, якого судили за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок, стався інсульт.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Тож журналісти видання вирішили запитати у Волинської обласної прокуратури, чи не змінювали Галицькому у зв'язку з цим запобіжний захід. Адже раніше його тримали під вартою.

Як виявилося, Галицького таки випустили з-за ґрат.

У пресслужбі прокуратури додали, що зверталися з клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, утім захист звернувся про його зміну. У результаті суд таки задовільнив запит захисту і змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Прокурора робить усе можливе, аби Галицькому призначили справедливе покарання, додали у відомстві.

Нагадаємо, 8 липня Галицького взяли під варту на 30 діб без права внесення застави. У серпні продовжили запобіжний захід ще на 60 днів.

У жовтні прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером насильницького задоволення статевої пристрасті, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтуваннях спортсменок.

За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.





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Теги: Богуслав Галицький, інсульт, зґвалтування
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