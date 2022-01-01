У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт

Богуслава Галицького, якого судили за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок, стався інсульт.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Тож журналісти видання вирішили запитати у Волинської обласної прокуратури, чи не змінювали Галицькому у зв'язку з цим запобіжний захід. Адже раніше його тримали під вартою.



Як виявилося, Галицького таки випустили з-за ґрат.



У пресслужбі прокуратури додали, що зверталися з клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, утім захист звернувся про його зміну. У результаті суд таки задовільнив запит захисту і змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.



Прокурора робить усе можливе, аби Галицькому призначили справедливе покарання, додали у відомстві.



Нагадаємо,



У жовтні прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області



За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.











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