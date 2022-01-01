Відпрацьовують залізничні станції, блокпости: на Волині поліція проводить перевірку з незаконного обігу зброї
Сьогодні, 16:30
Волинські оперативники проводять профілактичні заходи щодо протидії незаконному обігу зброї.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з спеціалістами-кінологами здійснюють комплекс оперативно-профілактичних заходів в області для протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Щоденно правоохоронці відпрацьовують залізничні станції, блокпости та інші місця.
Зокрема, перевіряють документи у пасажирів, учасників дорожнього руху та оглядають їх речі. Навчені службові собаки також пильно обстежують вагони, транспортні засоби на виявлення будь-яких незаконних предметів.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з спеціалістами-кінологами здійснюють комплекс оперативно-профілактичних заходів в області для протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Щоденно правоохоронці відпрацьовують залізничні станції, блокпости та інші місця.
Зокрема, перевіряють документи у пасажирів, учасників дорожнього руху та оглядають їх речі. Навчені службові собаки також пильно обстежують вагони, транспортні засоби на виявлення будь-яких незаконних предметів.
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