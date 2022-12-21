В РФ підвищують вік призову і число контрактників: хочуть армію в 1,5 млн

В РФ підвищують вік призову і число контрактників: хочуть армію в 1,5 млн
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

Про це повідомив Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня, пише Українська правда.

За його словами, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.

Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.

Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володмир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".

Водночас президент країни-агресора стверджує, що не буде "займатися мілітаризацією РФ та мілітаризацією економіки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпрацьовують залізничні станції, блокпости: на Волині поліція проводить перевірку з незаконного обігу зброї
Сьогодні, 16:30
У місті на Волині військовослужбовцю вручили ключі від квартири
Сьогодні, 16:15
В РФ підвищують вік призову і число контрактників: хочуть армію в 1,5 млн
Сьогодні, 15:59
На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
Сьогодні, 15:19
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський
Сьогодні, 16:53
На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
Сьогодні, 15:19
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні
Сьогодні, 14:59
Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні
Сьогодні, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У тренера Галицького, якого обвинувачують у зґвалтуванні спортсменок, стався інсульт
Сьогодні, 17:19
 0
Сторонніх на відео не було: що у поліції кажуть про пожежу на Старому ринку
Сьогодні, 17:05
 0
Частина прикордоння Волині дивиться білоруське і російське телебачення, бо українське «не тягне»
Сьогодні, 16:57
 0
Частина прикордоння Волині дивиться білоруське і російське телебачення, бо українське «не тягне»
Сьогодні, 16:55
 0
Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Волині Павло Демчинський
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8