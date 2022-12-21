В РФ підвищують вік призову і число контрактників: хочуть армію в 1,5 млн

Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.



Про це повідомив Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня, пише



За його словами, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.



Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.



Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володмир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".



Водночас президент країни-агресора стверджує, що не буде "займатися мілітаризацією РФ та мілітаризацією економіки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Росіїзаявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.Про це повідомив Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня, пише Українська правда За його словами, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володмир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".Водночас президент країни-агресора стверджує, що не буде "займатися мілітаризацією РФ та мілітаризацією економіки".

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