Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні





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За даними карти, на фронті у Донецькій та Луганській областях продовжуються активні бойові дії. Найзапекліші бої проходять у районі Бахмуту, російські окупанти не залишають спроб прорвати українську оборони та оточити місто, але успіхів не мають. Також загарбники намагаються наступати поблизу Кремінної та Сватового.



Тим часом українські військові продовжують контрнаступальні дії в районі Кремінної, захисники постійно намагаються прорвати російську оборону. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.



При цьому у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники намагаються наступати у Донецькій області. Тим часом українські захисники не припиняють спроб прорвати оборону росіян у Луганській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.За даними карти, на фронті у Донецькій та Луганській областях продовжуються активні бойові дії. Найзапекліші бої проходять у районі Бахмуту, російські окупанти не залишають спроб прорвати українську оборони та оточити місто, але успіхів не мають. Також загарбники намагаються наступати поблизу Кремінної та Сватового.Тим часом українські військові продовжують контрнаступальні дії в районі Кремінної, захисники постійно намагаються прорвати російську оборону. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.При цьому у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

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