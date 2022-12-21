Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні

Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні
Найманці ПВК “Ліга” (входить до складу ПВК “Вагнер”) прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації, повідомляє місцеве підпілля.

Про це пише Центр національного спротиву.

Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами.

Водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зауважимо, що “ГардСервіс” не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються “охоронці” на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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