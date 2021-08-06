У Шацькій громаді на Волині завершили каналізування 5 сіл

Шацька громада завершила великий інфраструктурний проєкт. Йдеться про каналізування п’ятьох населених пунктів навколо озера Світязь, здійснених у рамках програми транскордонного співробітництва за фінансової підтримки ЄС.Про це повідомили у Волиньраді.Загальна вартість проєкту склала майже 6,5 мільйонів євро, 90% з яких – кошти євроспільноти, решта – місцевих бюджетів: селищного, районного і обласного. Голова Шацької громадирозповів, що від початку подачі заявки на участь у проєкті і до його завершення минуло понад 4 роки. За цей час було побудовано майже 100 кілометрів каналізаційних мереж у п’ятьох найбільших населених пунктах, до яких приєднається понад 2,6 тисяч домогосподарств, та зведено очисні споруди у селах Світязь і Пульмо, а існуючі у Шацьку модернізували та розширили.У комплексі це дозволить на 80% скоротити викид стоків у навколишнє середовище.Очільник громади зазначив, що реалізація цього проєкту дозволить не тільки поліпшити екологічну та санітарну ситуацію навколо унікальних Шацьких озер, а й суттєво підвищить комфортність проживання місцевого населення, сприятиме розвитку туризму та інвестиційної привабливості території загалом.