У Шацькій громаді на Волині завершили каналізування 5 сіл

У Шацькій громаді на Волині завершили каналізування 5 сіл
Шацька громада завершила великий інфраструктурний проєкт. Йдеться про каналізування п’ятьох населених пунктів навколо озера Світязь, здійснених у рамках програми транскордонного співробітництва за фінансової підтримки ЄС.

Про це повідомили у Волиньраді.

Загальна вартість проєкту склала майже 6,5 мільйонів євро, 90% з яких – кошти євроспільноти, решта – місцевих бюджетів: селищного, районного і обласного. Голова Шацької громади Сергій Карпук розповів, що від початку подачі заявки на участь у проєкті і до його завершення минуло понад 4 роки. За цей час було побудовано майже 100 кілометрів каналізаційних мереж у п’ятьох найбільших населених пунктах, до яких приєднається понад 2,6 тисяч домогосподарств, та зведено очисні споруди у селах Світязь і Пульмо, а існуючі у Шацьку модернізували та розширили.

У комплексі це дозволить на 80% скоротити викид стоків у навколишнє середовище.

Очільник громади зазначив, що реалізація цього проєкту дозволить не тільки поліпшити екологічну та санітарну ситуацію навколо унікальних Шацьких озер, а й суттєво підвищить комфортність проживання місцевого населення, сприятиме розвитку туризму та інвестиційної привабливості території загалом.
У Шацькій громаді на Волині завершили каналізування 5 сіл
У Шацькій громаді на Волині завершили каналізування 5 сіл


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Теги: каналізування, Шацька громада
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