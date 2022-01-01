Відключення світла: зафіксували близько 200 порушень з боку обленерго





Про це стало відомо за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів, пише



"Як поінформував міністр енергетики Герман Галущенко, на виконання завдання Прем’єр-міністра спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики", — йдеться у повідомленні.



Зокрема фіксували такі порушення:



▪️ порушення тривалості перерв між графіками відключення;



▪️ застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;



▪️ відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;



▪️ недотримання тривалості відключення;



▪️ подекуди відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.



Найбільше порушень виявили у ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго". Найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".



Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.



Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що перевірки ОСР мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу. Він також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства про виявлені порушення та про заходи, вжиті для їх усунення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення під час застосування графіків відключень електроенергії.Про це стало відомо за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів, пише Суспільне "Як поінформував міністр енергетики, на виконання завдання Прем’єр-міністра спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. Голова Держенергонаглядудоповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики", — йдеться у повідомленні.▪️ порушення тривалості перерв між графіками відключення;▪️ застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;▪️ відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;▪️ недотримання тривалості відключення;▪️ подекуди відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.Найбільше порушень виявили у ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго". Найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.Своєю чергою Прем'єр-міністрнаголосив, що перевірки ОСР мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу. Він також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства про виявлені порушення та про заходи, вжиті для їх усунення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію