Проти діячів УПЦ МП, яких викрито в роботі на РФ, вживатимуть відповідні заходи, – Данілов





Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив виданню Голос Америки, пише



Він додав, що на цей процес ніяк не впливатиме статус цих осіб.



Данілов зауважив, що влада України "не бореться з церквою як з релігійним інститутом", а ухвалює рішення проти "осіб, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі".



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"І якщо СБУ, яка веде ці процеси, вважає, що та чи інша людина небезпечна для нашої країни, то ми приймаємо відповідні рішення, і нам байдуже – чи людина в рясі, або в Brioni, чи в якомусь іншому одязі", – зазначив Данілов.



За його словами, під слідство потрапить "будь-хто, хто підтримує РФ, хто їй допомагає і шкодить нашій нацбезпеці". СБУ має докази того, що ті чи інші люди співпрацюють з ворогом або мають до цього стосунок.



"На жаль, ми 30 років не звертали уваги на цю проблему і дозволяли поводитися у нашій країні певним елементам так, як вони поводилися. Але вони мали свого часу, особливо після 24 лютого, прийняти сторону нашої країни, відмовитися повністю від того всього російського, якщо воно там було, поставити крапку у цьому питанні. На жаль, не всі це зробили. І ті, хто цього не зробив або не зробить, матимуть наслідки безпосередньо для себе", – наголосив він.



Нагадаємо, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проти діячів УПЦ (МП), яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.Про це секретар Ради нацбезпеки та оборониповідомив виданню Голос Америки, пише LB.ua Він додав, що на цей процес ніяк не впливатиме статус цих осіб.Данілов зауважив, що влада України "не бореться з церквою як з релігійним інститутом", а ухвалює рішення проти "осіб, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі"."І якщо СБУ, яка веде ці процеси, вважає, що та чи інша людина небезпечна для нашої країни, то ми приймаємо відповідні рішення, і нам байдуже – чи людина в рясі, або в Brioni, чи в якомусь іншому одязі", – зазначив Данілов.За його словами, під слідство потрапить "будь-хто, хто підтримує РФ, хто їй допомагає і шкодить нашій нацбезпеці". СБУ має докази того, що ті чи інші люди співпрацюють з ворогом або мають до цього стосунок."На жаль, ми 30 років не звертали уваги на цю проблему і дозволяли поводитися у нашій країні певним елементам так, як вони поводилися. Але вони мали свого часу, особливо після 24 лютого, прийняти сторону нашої країни, відмовитися повністю від того всього російського, якщо воно там було, поставити крапку у цьому питанні. На жаль, не всі це зробили. І ті, хто цього не зробив або не зробить, матимуть наслідки безпосередньо для себе", – наголосив він.Нагадаємо, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській , Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та перепустки окупантів.

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