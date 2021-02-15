Луцькрада виділила з бюджету 2 мільйони для купівлі генераторів

Луцькрада внесла зміни до бюджету на 2023 рік. Зокрема, виділили 2 млн грн на придбання генераторів.Про це повідомили у мерії.Також запропоновали спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду бюджету громади, який утворився станом на 1 січня 2022 року, в сумі 1 500 000 грн на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на реалізацію Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Луцької міської територіальної громади на 2022 рік.Підтримали зміни до бюджету на 2023-ий рік.