Переданими Білорусі комплексами С-400 керуватимуть російські військові, – ISW





Про це повідомляє



«Лукашенко підтвердив, що Росія «подарувала» Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, підтвердивши прогноз ISW на 2021 рік, що системи С-400 російського виробництва почнуть працювати в Білорусі… Ймовірно, російські військові будуть керувати білоруськими комплексами С-400. Російський персонал може керувати системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і ППО в Гродні», – йдеться в повідомленні.



ISW заявляє, що продовжує спостерігати ознаки, які «відповідають найнебезпечнішому курсу дій із поновлення російського вторгнення на північ України з Білорусі».



Водночас у ISW наголосили: «Російське вторгнення на північ України з Білорусії навряд чи є неминучим».



Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.



Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.



Нагадуємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що переданими Росією Білорусі ракетними комплексами С-400 будуть керувати російські військові.Про це повідомляє Радіо Свобода «Лукашенко підтвердив, що Росія «подарувала» Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, підтвердивши прогноз ISW на 2021 рік, що системи С-400 російського виробництва почнуть працювати в Білорусі… Ймовірно, російські військові будуть керувати білоруськими комплексами С-400. Російський персонал може керувати системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і ППО в Гродні», – йдеться в повідомленні.ISW заявляє, що продовжує спостерігати ознаки, які «відповідають найнебезпечнішому курсу дій із поновлення російського вторгнення на північ України з Білорусі».Водночас у ISW наголосили: «Російське вторгнення на північ України з Білорусії навряд чи є неминучим».Напередодні міністр оборони Українизаявив, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.Нагадуємо, що посилення російського тиску на Білорусь зменшує поле для маневру Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю

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