Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана
Сьогодні, 12:22
В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом загинув захисник з Волині Дмитро Олегович Катан.
Про це у вівторок, 20 грудня повідомили на сайті Іваничівської громади.
«Іваничівська селищна рада та уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття батькам та рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя – Дмитра Катана – та розділяють їх горе», - повідомили у дописі.
Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Дмитра Катана повідомлять додатково.
Редакція ІА "ВолиньPost" висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у вівторок, 20 грудня повідомили на сайті Іваничівської громади.
«Іваничівська селищна рада та уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття батькам та рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя – Дмитра Катана – та розділяють їх горе», - повідомили у дописі.
Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Дмитра Катана повідомлять додатково.
Редакція ІА "ВолиньPost" висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу
Сьогодні, 12:43
Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана
Сьогодні, 12:22
На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
З тіла волинянки медики дістали 20-сантиметрового гельмінта
Сьогодні, 11:37
Медіа