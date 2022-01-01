Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана

Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана
В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом загинув захисник з Волині Дмитро Олегович Катан.

Про це у вівторок, 20 грудня повідомили на сайті Іваничівської громади.

«Іваничівська селищна рада та уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття батькам та рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя – Дмитра Катана – та розділяють їх горе», - повідомили у дописі.

Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Дмитра Катана повідомлять додатково.

Редакція ІА "ВолиньPost" висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Катан, військовий, загинув
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