Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана

Дмитро Олегович Катан.



Про це у вівторок, 20 грудня



«Іваничівська селищна рада та уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття батькам та рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя – Дмитра Катана – та розділяють їх горе», - повідомили у дописі.



Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Дмитра Катана повідомлять додатково.



Редакція ІА "ВолиньPost" висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у війні з російським окупантом загинув захисник з ВолиніПро це у вівторок, 20 грудня повідомили на сайті Іваничівської громади.«Іваничівська селищна рада та уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття батькам та рідним, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя – Дмитра Катана – та розділяють їх горе», - повідомили у дописі.Детальну інформацію щодо перевезення та поховання Героя Дмитра Катана повідомлять додатково.

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