На міжнародних пунктах пропуску на Волині фіксують скупчення транспорту

На міжнародних пунктах пропуску на Волині фіксують скупчення транспорту
Станом на ранок, 21 грудня на міжнародних пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" фіксують скупчення транспорту.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

У черзі перед "Ягодином" – орієнтовно 500 вантажівок. В "Устилузі" на перетин кордону очікують 300 вантажівок та 60 легкових авто.

"У зв'язку з перебоями світла, бувають затримки, але ми переходимо на резервне живлення і продовжуємо оформлення", – каже речниця.

Зі слів Маргарити Вершиніної, через міжнародні пункти пропуску, що межують з Республікою Польща, за минулу добу виїхали 3 100 людей, в’їхали – 3 260.

Нагадаємо, що 16 грудня, після тривалих перебоїв з електропостачанням, виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги. З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Роботу єЧерги планують відновити 23 грудня.

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Теги: Ягодин, вантажівки, пропуск
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