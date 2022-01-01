На міжнародних пунктах пропуску на Волині фіксують скупчення транспорту





Про це розповіла Маргарита Вершиніна.



У черзі перед "Ягодином" – орієнтовно 500 вантажівок. В "Устилузі" на перетин кордону очікують 300 вантажівок та 60 легкових авто.



"У зв'язку з перебоями світла, бувають затримки, але ми переходимо на резервне живлення і продовжуємо оформлення", – каже речниця.



Зі слів Маргарити Вершиніної, через міжнародні пункти пропуску, що межують з Республікою Польща, за минулу добу виїхали 3 100 людей, в’їхали – 3 260.



Нагадаємо, що 16 грудня, після тривалих перебоїв з електропостачанням,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок, 21 грудня на міжнародних пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" фіксують скупчення транспорту.Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуУ черзі перед "Ягодином" – орієнтовно 500 вантажівок. В "Устилузі" на перетин кордону очікують 300 вантажівок та 60 легкових авто."У зв'язку з перебоями світла, бувають затримки, але ми переходимо на резервне живлення і продовжуємо оформлення", – каже речниця.Зі слів Маргарити Вершиніної, через міжнародні пункти пропуску, що межують з Республікою Польща, за минулу добу виїхали 3 100 людей, в’їхали – 3 260.Нагадаємо, що 16 грудня, після тривалих перебоїв з електропостачанням, виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги . З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Роботу єЧерги планують відновити 23 грудня.

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