На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО

На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО
20 грудня волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж, що виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

У селі Скулин на Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в приватній садибі: загорілася дерев'яна господарська споруда, вогонь перекинувся на суміжну цегляну будівлю. Рятувальники запобігли подальшому поширенню пожежі на розташовані неподалік житлові будинки. Лихо трапилось ймовірно через коротке замикання електромережі.
На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО

Уночі 21 грудня горів дерев'яний житловий будинок у селі Новостав Боратинської громади. Пожежу, що виникла у житловому будинку, ліквідували рятувальники 1-ї ДПРЧ о 03:59. Імовірно, горіння виникло внаслідок недоліків конструкцій нагрівальної печі.

Також у селі Боратин Луцького району горіла цегляна господарська будівля. На місце пожежі виїздили рятувальники 1-ї ДПРЧ м.Луцька. Пожежу ліквідували о 19:01. Вогонь знищив речі домашнього вжитку.
На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО

Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Сьогодні о 06:37 надійшло повідомлення про пожежу в
одноповерховому житловому будинку в м. Володимирі на вул. Берегового.

О 06:46 до місця виклику прибули рятувальники у складі двох відділень 7-ї ДПРЧ міста Володимира, під час розвідки ланкою газодимозахисної служби в житловій кімнаті виявили тіло людини без ознак життя.

Пожежу локалізували о 07:06, ліквідували о 07:18.

Внаслідок пожежі знищено ліжко, речі домашнього вжитку та пошкоджено внутрішнє оздоблення стін.

Причина пожежі з‘ясовується.
На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО
На Волині горіли житлові будинки та господарські споруди. ФОТО

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Теги: пожежі, Волинь
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