У Ковелі в пожежі врятували чоловіка
Сьогодні, 11:27
20 грудня о 21:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, де ніхто не мешкав, що розташований на вулиці 22 січня в місті Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежу, що виникла у кімнаті будівлі, ліквідували о 21:55. Під час гасіння бійці ДСНС виявили у будинку 35-річного чоловіка, що травмувався в результаті пожежі. Людина отримала поріз правої кисті, від госпіталізації відмовився.
Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем потерпілого. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, речі домашнього вжитку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежу, що виникла у кімнаті будівлі, ліквідували о 21:55. Під час гасіння бійці ДСНС виявили у будинку 35-річного чоловіка, що травмувався в результаті пожежі. Людина отримала поріз правої кисті, від госпіталізації відмовився.
Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем потерпілого. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, речі домашнього вжитку.
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