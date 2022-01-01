У Ковелі в пожежі врятували чоловіка

20 грудня о 21:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, де ніхто не мешкав, що розташований на вулиці 22 січня в місті Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Пожежу, що виникла у кімнаті будівлі, ліквідували о 21:55. Під час гасіння бійці ДСНС виявили у будинку 35-річного чоловіка, що травмувався в результаті пожежі. Людина отримала поріз правої кисті, від госпіталізації відмовився.Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем потерпілого. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, речі домашнього вжитку.