Військові надіслали відео дітям-волонтерам з Волині з подякою за рушницю. ВІДЕО

Військові надіслали відео дітям-волонтерам з Волині з подякою за рушницю. ВІДЕО
Українські захисники записали відео для дитячого волонтерського колективу "Бандерівці" із міста Рожище на Волині. Діти співом назбирали для військових гроші на купівлю антидронової рушниці.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Віра Шварцкоп.

Зі слів волонтерки, дітей відео розчулило.

У відеозверненні військовослужбовці кажуть: "Від імені бійців, які боронять кордони України хочемо подякувати ансамблю "Бандерівці" міста Рожище за подарунок – прекрасну антидронову рушницю, яка допомагає у боротьбі з московською навалою. Дякуємо, дітки!"

Віра Шварцкоп розповіла, що незабаром дітям з батальйону "Бандерівці" має також надійти медаль від тероборони Донецької області.

Наразі діти продовжують допомагати армії. Нині готують виставу. Її показуватимуть в установах та громадських закладах та збиратимуть гроші на дрон для військових вартістю 350 тисяч гривень.


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Теги: рушниця, бійці, подяка
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Військові надіслали відео дітям-волонтерам з Волині з подякою за рушницю. ВІДЕО
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