У місті на Волині у пожежі загинула людина

У місті на Волині у пожежі загинула людина
21-го грудня о 06:37 у Володимирі на вулиці Берегового, 3 трапилася пожежа в одноповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє БУГ.

О 06:46 до місця виклику прибули рятувальники у складі 2 відділень 7 Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.

Під час розвідки ланкою газодимозахисної служби в житловій кімнаті виявили тіло без ознак життя. Пожежу локалізували о 07:06, ліквідували о 07:18.
У місті на Волині у пожежі загинула людина

Внаслідок пожежі згоріло ліжко, речі домашнього вжитку та пошкоджено 22 квадратні метри внутрішнього оздоблення стін. Ймовірна причина пожежі – з‘ясовується.

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Теги: Волинь, Володимир, пожежа
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