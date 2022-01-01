У місті на Волині у пожежі загинула людина





Про це повідомляє



О 06:46 до місця виклику прибули рятувальники у складі 2 відділень 7 Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.



Під час розвідки ланкою газодимозахисної служби в житловій кімнаті виявили тіло без ознак життя. Пожежу локалізували о 07:06, ліквідували о 07:18.



Внаслідок пожежі згоріло ліжко, речі домашнього вжитку та пошкоджено 22 квадратні метри внутрішнього оздоблення стін. Ймовірна причина пожежі – з‘ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го грудня о 06:37 у Володимирі на вулиці Берегового, 3 трапилася пожежа в одноповерховому житловому будинку.Про це повідомляє БУГ О 06:46 до місця виклику прибули рятувальники у складі 2 відділень 7 Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир.Під час розвідки ланкою газодимозахисної служби в житловій кімнаті виявили тіло без ознак життя. Пожежу локалізували о 07:06, ліквідували о 07:18.Внаслідок пожежі згоріло ліжко, речі домашнього вжитку та пошкоджено 22 квадратні метри внутрішнього оздоблення стін. Ймовірна причина пожежі – з‘ясовується.

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