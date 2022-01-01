Сьогодні, 21 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблим льотчиком Владиславом Левчуком
Сьогодні, 10:45
21 грудня Луцьк прощатиметься із 23-річним Героєм Владиславом Левчуком. Льотчик-штурман загинув 11 грудня під час виконання бойового завдання під Бахмутом.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли рідні загиблого.
Прощання відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці о 16:00.
Владислав народився 7 січня 1999 року у селі Поворськ, що на Ковельщині. Хлопець чітко знав, що у майбутньому буде пілотом, тож обрав відповідний навчальний заклад. Спершу – навчався у Волинському обласному ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а згодом вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2022-го року воїн завершив навчання та одружився.
Захисник служив у 12-ій окремій бригаді армійської авіації імені генерала-хорунжого Віктора Павленка, яка брала участь у героїчних евакуаційних рейсах на територію окупованого Маріуполя.
На жаль, 11 грудня життя Владислава обірвалося. Льотчик загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.
«Він неодноразово виконував бойові завдання на сході України, брав участь у визволенні Херсону. У нього чимало заслуг, Владислав – справжній Герой! Найменше, що ми можемо для нього зробити у знак вдячності – віддати останню шану», – зі сльозами на очах мовить теща Владислава пані Олена.
Зауважимо, що чин поховання відбудеться 22 грудня о 12:00 у селі Поворськ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли рідні загиблого.
Прощання відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці о 16:00.
Владислав народився 7 січня 1999 року у селі Поворськ, що на Ковельщині. Хлопець чітко знав, що у майбутньому буде пілотом, тож обрав відповідний навчальний заклад. Спершу – навчався у Волинському обласному ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а згодом вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2022-го року воїн завершив навчання та одружився.
Захисник служив у 12-ій окремій бригаді армійської авіації імені генерала-хорунжого Віктора Павленка, яка брала участь у героїчних евакуаційних рейсах на територію окупованого Маріуполя.
На жаль, 11 грудня життя Владислава обірвалося. Льотчик загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.
«Він неодноразово виконував бойові завдання на сході України, брав участь у визволенні Херсону. У нього чимало заслуг, Владислав – справжній Герой! Найменше, що ми можемо для нього зробити у знак вдячності – віддати останню шану», – зі сльозами на очах мовить теща Владислава пані Олена.
Зауважимо, що чин поховання відбудеться 22 грудня о 12:00 у селі Поворськ.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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