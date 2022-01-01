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Сьогодні, 21 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблим льотчиком Владиславом Левчуком

Сьогодні, 21 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблим льотчиком Владиславом Левчуком
21 грудня Луцьк прощатиметься із 23-річним Героєм Владиславом Левчуком. Льотчик-штурман загинув 11 грудня під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли рідні загиблого.

Прощання відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці о 16:00.

Владислав народився 7 січня 1999 року у селі Поворськ, що на Ковельщині. Хлопець чітко знав, що у майбутньому буде пілотом, тож обрав відповідний навчальний заклад. Спершу – навчався у Волинському обласному ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а згодом вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2022-го року воїн завершив навчання та одружився.

Захисник служив у 12-ій окремій бригаді армійської авіації імені генерала-хорунжого Віктора Павленка, яка брала участь у героїчних евакуаційних рейсах на територію окупованого Маріуполя.

На жаль, 11 грудня життя Владислава обірвалося. Льотчик загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів.

«Він неодноразово виконував бойові завдання на сході України, брав участь у визволенні Херсону. У нього чимало заслуг, Владислав – справжній Герой! Найменше, що ми можемо для нього зробити у знак вдячності – віддати останню шану», – зі сльозами на очах мовить теща Владислава пані Олена.

Зауважимо, що чин поховання відбудеться 22 грудня о 12:00 у селі Поворськ.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Владислав Левчук, прощання, Бахмут, льотчик
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