Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною

Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною
Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє білоруський провладний портал "Белта".

"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у постанові Ради міністрів Білорусі.

Обмеження нібито не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають у прикордонну смугу для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.

Варто зазначити, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

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Теги: Білорусь, прикордонні райони, обмеження
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