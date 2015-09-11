Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною





Про це повідомляє білоруський провладний портал "



"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у постанові Ради міністрів Білорусі.



Обмеження нібито не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають у прикордонну смугу для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.



Варто зазначити, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.Про це повідомляє білоруський провладний портал " Белта "."Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у постанові Ради міністрів Білорусі.Обмеження нібито не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають у прикордонну смугу для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.Варто зазначити, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

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