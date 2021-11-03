З тіла волинянки медики дістали 20-сантиметрового гельмінта

У медичному закладі м. Луцька у пацієнтки з Володимирського району видалили 20-сантиметрового паразита з підшкірної пухлини.Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Гельмінт був доставлений у мікробіологічну лабораторію, де було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Це третій випадок цього захворювання в області у 2022 році.Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання провели комплексне епідеміологічне обстеження.У ході котрого було встановлено, що хвора влітку виїжджала в Польщу на сільськогосподарські роботи - збір лохини, де ймовірно і відбувся укус комара. Уже в вересні вона помітила незначне неболюче ущільнення в ділянці молочної залози та звернулась за медичною допомогою. В результаті комплексного лабораторно-інструментального обстеження була направлена на хірургічне видалення кісти та в грудні прооперована.Дирофіляріоз - небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини. Безпосередньо від тварин людина не заражається.Личинки дирофілярії (мікрофілярії) в тілі комара розвиваються від 10 до 21 днів залежно від температури навколишнього середовища.Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з’являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. При ураженні ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита, спостерігаються набряк повік, біль, сльозотеча. Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує.