З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу

З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу
Ще одна фура з Волині з гуманітарною допомогою поїхала у Херсон.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Продовжуємо допомагати звільненим українськими територіям. Сьогодні з Волині спрямували гуманітарний вантаж в обласний центр Херсонщини. Тут продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, матраци та одяг, які призначені і дорослим, і дітям.

Усе це вдалося зібрати та відправити завдяки співпраці Волинської ОВА, обласної ради, благодійного фонду «Сучасна Україна», керівником якого є Володимир Гавриш та закордонним благодійникам", - йдеться в повідомленні.
З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу

Голова ОВА подякував за допомогу представникам фонду «Сучасна Україна» Іллі Марущаку, Юрію Шеремету і бізнесмену Сергію Тарадюку та водію Юрію, який доправить вантаж до місця призначення.
З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу

"Дякую усім, хто працює на своєму фронті і таким чином наближає нашу Перемогу", - зазначив Погуляйко.

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Теги: Волинь, гуманітарна допомога
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