З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу





Про це Юрій Погуляйко.



"Продовжуємо допомагати звільненим українськими територіям. Сьогодні з Волині спрямували гуманітарний вантаж в обласний центр Херсонщини. Тут продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, матраци та одяг, які призначені і дорослим, і дітям.



Усе це вдалося зібрати та відправити завдяки співпраці Волинської ОВА, обласної ради, благодійного фонду «Сучасна Україна», керівником якого є Володимир Гавриш та закордонним благодійникам", - йдеться в повідомленні.



Голова ОВА подякував за допомогу представникам фонду «Сучасна Україна» Іллі Марущаку, Юрію Шеремету і бізнесмену Сергію Тарадюку та водію Юрію, який доправить вантаж до місця призначення.



"Дякую усім, хто працює на своєму фронті і таким чином наближає нашу Перемогу", - зазначив Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна фура з Волині з гуманітарною допомогою поїхала у Херсон.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Продовжуємо допомагати звільненим українськими територіям. Сьогодні з Волині спрямували гуманітарний вантаж в обласний центр Херсонщини. Тут продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, матраци та одяг, які призначені і дорослим, і дітям.Усе це вдалося зібрати та відправити завдяки співпраці Волинської ОВА, обласної ради, благодійного фонду «Сучасна Україна», керівником якого є Володимир Гавриш та закордонним благодійникам", - йдеться в повідомленні.Голова ОВА подякував за допомогу представникам фонду «Сучасна Україна»і бізнесменута водію, який доправить вантаж до місця призначення."Дякую усім, хто працює на своєму фронті і таким чином наближає нашу Перемогу", - зазначив Погуляйко.

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