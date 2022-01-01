З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу
Сьогодні, 12:43
Ще одна фура з Волині з гуманітарною допомогою поїхала у Херсон.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Продовжуємо допомагати звільненим українськими територіям. Сьогодні з Волині спрямували гуманітарний вантаж в обласний центр Херсонщини. Тут продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, матраци та одяг, які призначені і дорослим, і дітям.
Усе це вдалося зібрати та відправити завдяки співпраці Волинської ОВА, обласної ради, благодійного фонду «Сучасна Україна», керівником якого є Володимир Гавриш та закордонним благодійникам", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА подякував за допомогу представникам фонду «Сучасна Україна» Іллі Марущаку, Юрію Шеремету і бізнесмену Сергію Тарадюку та водію Юрію, який доправить вантаж до місця призначення.
"Дякую усім, хто працює на своєму фронті і таким чином наближає нашу Перемогу", - зазначив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Продовжуємо допомагати звільненим українськими територіям. Сьогодні з Волині спрямували гуманітарний вантаж в обласний центр Херсонщини. Тут продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, матраци та одяг, які призначені і дорослим, і дітям.
Усе це вдалося зібрати та відправити завдяки співпраці Волинської ОВА, обласної ради, благодійного фонду «Сучасна Україна», керівником якого є Володимир Гавриш та закордонним благодійникам", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА подякував за допомогу представникам фонду «Сучасна Україна» Іллі Марущаку, Юрію Шеремету і бізнесмену Сергію Тарадюку та водію Юрію, який доправить вантаж до місця призначення.
"Дякую усім, хто працює на своєму фронті і таким чином наближає нашу Перемогу", - зазначив Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Проти діячів УПЦ МП, яких викрито в роботі на РФ, вживатимуть відповідні заходи, – Данілов
Сьогодні, 13:10
З Волині до Херсону відправили гуманітарну допомогу
Сьогодні, 12:43
Війна із Росією забрала життя волинянина Дмитра Катана
Сьогодні, 12:22
Медіа