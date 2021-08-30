Лучан просять не паркувати авто на узбіччях, аби не заважати роботі снігоочисної техніки

Лучан просять не паркувати авто на узбіччях, аби не заважати роботі снігоочисної техніки
Лучан закликають не паркувати свої автомобілі на узбіччях, аби не перешкоджати роботі снігоочисної техніки.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту муніципальної варти.

3 метою належного утримання вулично-дорожньої мережі на вулицях міста працює снігоочисна техніка. Проте припаркований вздовж доріг автотранспорт стає перешкодою для належного прибирання комунальними службами снігу та ожеледиці з проїжджих частин.

«Просимо ставитися з розумінням до ситуації та не залишати авто на узбіччях доріг під час сильних снігопадів, щоб не заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу. Звертаємо вашу увагу, що диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» за допомогою камер відеоспостереження, здійснюють цілодобовий моніторинг міста на предмет виявлення автомобілів, які створюють перешкоди у роботі снігоочисної техніки», – йдеться в повідомленні.

Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради будуть притягати до адміністративної відповідальності, власників транспортних засобів, що перешкоджатимуть роботі технологічного комунального транспорту.

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Теги: снігоочисна техніка, Луцьк, водії, паркування, муніципали
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