На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів

На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників.

Про це пише Українська правда з посиланням на слова Резнікова.

"30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток", - йдеться в повідомленні.

Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. "Вони просто вбивають", - додав очільник Міноборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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