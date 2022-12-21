На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
Сьогодні, 15:19
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на звільненій частині Херсонщини у селі Правдине знайшли масове поховання жертв російських загарбників.
Про це пише Українська правда з посиланням на слова Резнікова.
"30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток", - йдеться в повідомленні.
Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. "Вони просто вбивають", - додав очільник Міноборони.
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Про це пише Українська правда з посиланням на слова Резнікова.
"30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) було виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 цивільних осіб, серед яких дівчинка-підліток", - йдеться в повідомленні.
Резніков підкреслив, що росіяни нехтують 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. "Вони просто вбивають", - додав очільник Міноборони.
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