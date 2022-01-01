У місті на Волині військовослужбовцю вручили ключі від квартири

Віталій Васильчук отримав ключі від однокімнатної квартири.



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні, 21 грудня, на сесії міської ради вручив ключі та ордер на однокімнатну квартиру воїну нашої громади — Віталію Васильчуку. Раніше рішення про видачу ордера на житло було прийнято на черговому засіданні виконкому", - йдеться в повідомленні.



Віталій — учасник бойових дій АТО/ООС ще з 2014 року, який і до сьогодні — на фронті. До цього він проживав у гуртожитку і перебував на квартирному обліку.



Ігор Чайка побажав, щоб Віталію жилося в нових стінах затишно. Головне - наша перемога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський захисникотримав ключі від однокімнатної квартири.Про це повідомив міський голова Ковеля"Сьогодні, 21 грудня, на сесії міської ради вручив ключі та ордер на однокімнатну квартиру воїну нашої громади — Віталію Васильчуку. Раніше рішення про видачу ордера на житло було прийнято на черговому засіданні виконкому", - йдеться в повідомленні.Віталій — учасник бойових дій АТО/ООС ще з 2014 року, який і до сьогодні — на фронті. До цього він проживав у гуртожитку і перебував на квартирному обліку.Ігор Чайка побажав, щоб Віталію жилося в нових стінах затишно. Головне - наша перемога.

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