Скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям
Сьогодні, 14:31
За 2022 ріку на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Ці кошти було спрямовано:
- 63,5 млрд гривень на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні - 5,6 млрд гривень;
- 53,5 млрд гривень для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні - 6,1 млрд гривень;
- 33,7 млрд гривень на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд гривень;
- 232,9 млрд гривень Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд гривень;
- 32,1 млрд гривень на єПідтримку жителям регіонів, де велися бойові дії.
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Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Ці кошти було спрямовано:
- 63,5 млрд гривень на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні - 5,6 млрд гривень;
- 53,5 млрд гривень для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні - 6,1 млрд гривень;
- 33,7 млрд гривень на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд гривень;
- 232,9 млрд гривень Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд гривень;
- 32,1 млрд гривень на єПідтримку жителям регіонів, де велися бойові дії.
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