У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні
Сьогодні, 14:48
Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.
"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.
При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.
"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.
При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.
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