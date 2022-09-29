У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні

У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні
Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.

"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

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Теги: мобілізація, РФ
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