У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні





Про це повідомляє Сергія Череватого в ефірі телемарафону.



За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.



"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.



При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУв ефірі телемарафону.За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії."Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

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