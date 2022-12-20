Волиняни почали менше хворіти на грип та ГРВІ

Волиняни почали менше хворіти на грип та ГРВІ
У Волинській області за перший тиждень 2023 року (з 2 по 8 січня ) на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі й коронавірус, захворіли майже шість тисяч людей.

Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»

Всього захворіли 5 949 осіб проти – 7 362 осіб за попередній тиждень – зниження на 19%. Серед захворілих 58% становлять діти до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період становить 582,8 на 100 тисяч населення, що на 6% вище базового рівня характерного для даної пори року та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Зауважують, що через пандемію COVID-19 науковці почали вивчати взаємодію вірусу та багатьох хронічних захворювань, зокрема, астми. Люди, які страждають на астму, але контролюють симптоми, не мають підвищеного ризику захворіти на COVID-19. Пацієнтів, у яких середня та важка форма астми або вона є неконтрольованою, частіше госпіталізують з COVID-19. Ризик смерті підвищується, якщо пацієнт, хворий на COVID-19, має важку форму астми. Не забуваємо, що найкраща профілактика COVID-19 – це вакцинація.

На Волині крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.

В області за тиждень проти грипу вакциновано 133 особи. Всього з початку епідсезону вакциновано – близько 2100 осіб, із них групи ризику становлять 80%.


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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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