Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО

Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Житель Нововолинська Віктор Гаврилюк, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.

Відео боєць виклав у себе на сторінці, пише Нововолинськ.com.ua.

“Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)”, – ідеться у дописі.

До слова, нововолинці його знають як актора-аматора, виконавця багатьох головних ролей у виставах місцевого театру “Авантюра”.


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Теги: Волинь, колядка, тероборонівець, Гаврилюк
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