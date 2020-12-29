Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО

Віктор Гаврилюк, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.



Відео боєць виклав у себе на сторінці, пише



“Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)”, – ідеться у дописі.



До слова, нововолинці його знають як актора-аматора, виконавця багатьох головних ролей у виставах місцевого театру “Авантюра”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Нововолинська, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.Відео боєць виклав у себе на сторінці, пише Нововолинськ.com.ua. “Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)”, – ідеться у дописі.До слова, нововолинці його знають як актора-аматора, виконавця багатьох головних ролей у виставах місцевого театру “Авантюра”.

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