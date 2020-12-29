Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Житель Нововолинська Віктор Гаврилюк, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.
Відео боєць виклав у себе на сторінці, пише Нововолинськ.com.ua.
“Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)”, – ідеться у дописі.
До слова, нововолинці його знають як актора-аматора, виконавця багатьох головних ролей у виставах місцевого театру “Авантюра”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео боєць виклав у себе на сторінці, пише Нововолинськ.com.ua.
“Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)”, – ідеться у дописі.
До слова, нововолинці його знають як актора-аматора, виконавця багатьох головних ролей у виставах місцевого театру “Авантюра”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Житель Одещини на Волині ошукав двох пенсіонерок
Сьогодні, 16:11
Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Волиняни почали менше хворіти на грип та ГРВІ
Сьогодні, 15:18
На Волині викрили злочинну схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 15:03
Медіа