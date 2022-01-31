Волинянин отримав понад два роки обмеження волі за несплату аліментів

Суд визнав 37-річного жителя села Крухиничі Володимирського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання чотирьох дітей (ч.2 ст. 164 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Суд призначив йому покарання у виді двох років та двох місяців обмеження волі.Слідство встановило, що з серпня 2014 по листопад 2022 року тричі судимий уже за таке правопорушення чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні.Таким чином він заборгував понад 160 тисяч гривень аліментів – і понад два наступних роки проведе у місцях несвободи.