Волинянин отримав понад два роки обмеження волі за несплату аліментів

Волинянин отримав понад два роки обмеження волі за несплату аліментів
Суд визнав 37-річного жителя села Крухиничі Володимирського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання чотирьох дітей (ч.2 ст. 164 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Суд призначив йому покарання у виді двох років та двох місяців обмеження волі.

Слідство встановило, що з серпня 2014 по листопад 2022 року тричі судимий уже за таке правопорушення чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні.

Таким чином він заборгував понад 160 тисяч гривень аліментів – і понад два наступних роки проведе у місцях несвободи.


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Теги: аліменти, суд, Волинь
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