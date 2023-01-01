У Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, – мер
Сьогодні, 16:22
У окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян. Поблизу міста готують оборонні лінії.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко розповів, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.
«Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю», - зазначив мер.
Вадим Бойченко додав, що відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за смугами будують будівлі.
«Під виглядом «відновлення», вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди», - розповів мер Маріуполя.
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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко розповів, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.
«Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю», - зазначив мер.
Вадим Бойченко додав, що відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за смугами будують будівлі.
«Під виглядом «відновлення», вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди», - розповів мер Маріуполя.
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