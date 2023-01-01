У Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, – мер

У Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, – мер
У окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян. Поблизу міста готують оборонні лінії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко розповів, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.

«Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю», - зазначив мер.

Вадим Бойченко додав, що відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за смугами будують будівлі.

«Під виглядом «відновлення», вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди», - розповів мер Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, – мер
Сьогодні, 16:22
Житель Одещини на Волині ошукав двох пенсіонерок
Сьогодні, 16:11
Волинянин отримав понад два роки обмеження волі за несплату аліментів
Сьогодні, 15:56
Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Волиняни почали менше хворіти на грип та ГРВІ
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у війні РФ проти України, – Урсула фон дер Ляєн ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у війні РФ проти України, – Урсула фон дер Ляєн
Сьогодні, 14:05
Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка
Сьогодні, 13:20
Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном
Сьогодні, 12:55
Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП Виправдовував російську збройну агресію: судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП
Сьогодні, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, – мер
Сьогодні, 16:22
 0
Житель Одещини на Волині ошукав двох пенсіонерок
Сьогодні, 16:11
 0
Волинянин отримав понад два роки обмеження волі за несплату аліментів
Сьогодні, 15:56
 0
Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Волиняни почали менше хворіти на грип та ГРВІ
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8