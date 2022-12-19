Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО

Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Волинська поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО

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Теги: поліція, розшук, Луцьке районне управління
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