Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Волинська поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
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