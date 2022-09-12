З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів: серед них – на Волині





Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За цей період СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.



Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.



Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.



На Волині нейтралізували шпигуна -



За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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