З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів: серед них – на Волині

З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів: серед них – на Волині
З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них – скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За цей період СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.

Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

На Волині нейтралізували шпигуна - громадянина Білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, шпигуни, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Сьогодні, 18:01
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
Сьогодні, 17:39
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів: серед них – на Волині
Сьогодні, 17:20
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком
Сьогодні, 17:00
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО
12 вересень, 2022, 12:34
Дружина воїна ЗСУ передавала РФ інформацію про позиції українських захисників Дружина воїна ЗСУ передавала РФ інформацію про позиції українських захисників
02 вересень, 2022, 14:10
СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія
15 липень, 2022, 15:48
«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник «Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин», – російський контрактник
29 квітень, 2022, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
Сьогодні, 17:39
 0
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів: серед них – на Волині
Сьогодні, 17:20
 0
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком
Сьогодні, 17:00
 0
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8