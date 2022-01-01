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Передавав інформацію про розгортання військ на Волині: у Луцьку судили громадянина Білорусі

Передавав інформацію про розгортання військ на Волині: у Луцьку судили громадянина Білорусі
У Луцьку судили громадянина Республіки Білорусь, який добровільно погодився збирати дані про українських військових, їхнє пересування на території Волині та передавав інформацію спецслужбам Білорусі.

Чоловіку призначили п'ять місяців арешту, – сказано у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 серпня, пише Суспільне.

Як з'ясувало слідство, уродженець села Дрочава Брестської області, яке межує з кордоном України, 24 лютого телефоном зв'язався зі співробітником КДБ Білорусі. Від нього чоловік отримав завдання зібрати інформацію про розгортання військ на території Волині, зокрема про чисельність, дислокацію, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових формувань, відомостей про військових ЗСУ, в тому числі учасників АТО/ООС, обладнання захисних інженерних споруд і настроїв серед місцевого населення.

На той момент громадянин Білорусі перебував у селищі Шацьк Ковельського району, де спостерігав за переміщенням колони військової техніки, знімавши її на телефон. Дані через месенджер чоловік передав співробітнику КДБ.

Чоловіка обвинуватили в кримінальному правопорушенні щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке передбачає покарання від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

22 липня прокурори, захисник та затриманий уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік зобов`язався співпрацювати з правоохоронними органами України.

19 серпня обвинуваченого звільнять з-під варти як такого, що відбув покарання. Суд зарахував строк відбуття покарання в строк його попереднього ув'язнення на момент слідства та розгляду справи.

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Теги: Росія, Україна, війна, білорус, суд
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