Передавав інформацію про розгортання військ на Волині: у Луцьку судили громадянина Білорусі
Сьогодні, 16:18
У Луцьку судили громадянина Республіки Білорусь, який добровільно погодився збирати дані про українських військових, їхнє пересування на території Волині та передавав інформацію спецслужбам Білорусі.
Чоловіку призначили п'ять місяців арешту, – сказано у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 серпня, пише Суспільне.
Як з'ясувало слідство, уродженець села Дрочава Брестської області, яке межує з кордоном України, 24 лютого телефоном зв'язався зі співробітником КДБ Білорусі. Від нього чоловік отримав завдання зібрати інформацію про розгортання військ на території Волині, зокрема про чисельність, дислокацію, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових формувань, відомостей про військових ЗСУ, в тому числі учасників АТО/ООС, обладнання захисних інженерних споруд і настроїв серед місцевого населення.
На той момент громадянин Білорусі перебував у селищі Шацьк Ковельського району, де спостерігав за переміщенням колони військової техніки, знімавши її на телефон. Дані через месенджер чоловік передав співробітнику КДБ.
Чоловіка обвинуватили в кримінальному правопорушенні щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке передбачає покарання від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
22 липня прокурори, захисник та затриманий уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік зобов`язався співпрацювати з правоохоронними органами України.
19 серпня обвинуваченого звільнять з-під варти як такого, що відбув покарання. Суд зарахував строк відбуття покарання в строк його попереднього ув'язнення на момент слідства та розгляду справи.
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Чоловіку призначили п'ять місяців арешту, – сказано у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 серпня, пише Суспільне.
Як з'ясувало слідство, уродженець села Дрочава Брестської області, яке межує з кордоном України, 24 лютого телефоном зв'язався зі співробітником КДБ Білорусі. Від нього чоловік отримав завдання зібрати інформацію про розгортання військ на території Волині, зокрема про чисельність, дислокацію, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових формувань, відомостей про військових ЗСУ, в тому числі учасників АТО/ООС, обладнання захисних інженерних споруд і настроїв серед місцевого населення.
На той момент громадянин Білорусі перебував у селищі Шацьк Ковельського району, де спостерігав за переміщенням колони військової техніки, знімавши її на телефон. Дані через месенджер чоловік передав співробітнику КДБ.
Чоловіка обвинуватили в кримінальному правопорушенні щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке передбачає покарання від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
22 липня прокурори, захисник та затриманий уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік зобов`язався співпрацювати з правоохоронними органами України.
19 серпня обвинуваченого звільнять з-під варти як такого, що відбув покарання. Суд зарахував строк відбуття покарання в строк його попереднього ув'язнення на момент слідства та розгляду справи.
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