Американські дипломати, експерти та військові закликають Байдена надати Україні зброю та ППО

Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включаючи ракети HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.



Про це йдеться в їхній спільній колонці під заголовком "США мають озброїти Україну зараз, поки не стало занадто пізно", опублікованій 17 серпня в The Hill, пише



Автори впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США. Вони зазначають, що хоча адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників і вже надала суттєву військову допомогу Україні, їй не вдалося розробити стратегію, яка б дала змогу зберігати громадську підтримку участі країн НАТО в цьому процесі в довгостроковій перспективі.



"Надаючи допомогу, достатню для того, щоб зайти у глухий кут, але не для того, щоб звести нанівець територіальні завоювання Росії, адміністрація Байдена може ненавмисно вирвати поразку з пащі перемоги", – зазначають автори листа.



На їхню думку, через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації Штати фактично поступаються ініціативою президенту РФ Володимирові Путіну і зменшують тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до перемовин.



"Поки російські сили намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників зробити все можливе, надавши Україні засоби, необхідні для перемоги", - наголосили автори листа.



Також Україна потребує постійного поповнення запасів боєприпасів і запчастин для артилерійських систем. Окрім того, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам.



Під цією заявою підписалися:



колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк;

колишня посадовиця Держдепу та Пентагону Дебра Кейган;

колишній посол у Фінляндії та Туреччині Ерік Едельман;

колишня заступниця державного секретаря з міжнародних справ Пола Добрянська;

ексзаступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас;

колишній заступник держсекретаря з питань Європи та експосол США в Польщі Деніел Фрід;

колишній посол США в Україні Джон Гербст;

екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес;

колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;

колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;

колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;

колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;

експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стівен Сестанович;

колишній співробітник розвідки США, експерт безпеки Джон Сайфер;

колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;

колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;

колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу.

На це звернення вже відреагували в Пентагоні. Спікер міноборони США Нед Прайс нагадав, що з 24 лютого Штати виділили Україні військову допомогу на суму $10 млрд.



"Я можу запевнити вас, що ми й далі надаватимемо всі доступні нам ресурси нашим українським партнерам, щоб вони могли продовжувати захищати свою країну, а в підсумку – захищати свою демократію і захищати свою свободу", – сказав він.



Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.



Днями в Пентагоні також показали, як вантажать зброю для нашої держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включаючи ракети HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.Про це йдеться в їхній спільній колонці під заголовком "США мають озброїти Україну зараз, поки не стало занадто пізно", опублікованій 17 серпня в The Hill, пише LB.ua Автори впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США. Вони зазначають, що хоча адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників і вже надала суттєву військову допомогу Україні, їй не вдалося розробити стратегію, яка б дала змогу зберігати громадську підтримку участі країн НАТО в цьому процесі в довгостроковій перспективі."Надаючи допомогу, достатню для того, щоб зайти у глухий кут, але не для того, щоб звести нанівець територіальні завоювання Росії, адміністрація Байдена може ненавмисно вирвати поразку з пащі перемоги", – зазначають автори листа.На їхню думку, через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації Штати фактично поступаються ініціативою президенту РФ Володимирові Путіну і зменшують тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до перемовин."Поки російські сили намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників зробити все можливе, надавши Україні засоби, необхідні для перемоги", - наголосили автори листа.Також Україна потребує постійного поповнення запасів боєприпасів і запчастин для артилерійських систем. Окрім того, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам.Під цією заявою підписалися:колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк;колишня посадовиця Держдепу та Пентагону Дебра Кейган;колишній посол у Фінляндії та Туреччині Ерік Едельман;колишня заступниця державного секретаря з міжнародних справ Пола Добрянська;ексзаступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас;колишній заступник держсекретаря з питань Європи та експосол США в Польщі Деніел Фрід;колишній посол США в Україні Джон Гербст;екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес;колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стівен Сестанович;колишній співробітник розвідки США, експерт безпеки Джон Сайфер;колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу.На це звернення вже відреагували в Пентагоні. Спікер міноборони США Нед Прайс нагадав, що з 24 лютого Штати виділили Україні військову допомогу на суму $10 млрд."Я можу запевнити вас, що ми й далі надаватимемо всі доступні нам ресурси нашим українським партнерам, щоб вони могли продовжувати захищати свою країну, а в підсумку – захищати свою демократію і захищати свою свободу", – сказав він.Нагадаємо, вчора міністр оборони Українив провів телефонну розмову з головою Пентагону. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.Днями в Пентагоні також показали, як вантажать зброю для нашої держави.

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