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Американські дипломати, експерти та військові закликають Байдена надати Україні зброю та ППО

Американські дипломати, експерти та військові закликають Байдена надати Україні зброю та ППО
20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включаючи ракети HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це йдеться в їхній спільній колонці під заголовком "США мають озброїти Україну зараз, поки не стало занадто пізно", опублікованій 17 серпня в The Hill, пише LB.ua.

Автори впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США. Вони зазначають, що хоча адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників і вже надала суттєву військову допомогу Україні, їй не вдалося розробити стратегію, яка б дала змогу зберігати громадську підтримку участі країн НАТО в цьому процесі в довгостроковій перспективі.

"Надаючи допомогу, достатню для того, щоб зайти у глухий кут, але не для того, щоб звести нанівець територіальні завоювання Росії, адміністрація Байдена може ненавмисно вирвати поразку з пащі перемоги", – зазначають автори листа.

На їхню думку, через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації Штати фактично поступаються ініціативою президенту РФ Володимирові Путіну і зменшують тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до перемовин.

"Поки російські сили намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників зробити все можливе, надавши Україні засоби, необхідні для перемоги", - наголосили автори листа.

Також Україна потребує постійного поповнення запасів боєприпасів і запчастин для артилерійських систем. Окрім того, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам.

Під цією заявою підписалися:

колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк;
колишня посадовиця Держдепу та Пентагону Дебра Кейган;
колишній посол у Фінляндії та Туреччині Ерік Едельман;
колишня заступниця державного секретаря з міжнародних справ Пола Добрянська;
ексзаступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас;
колишній заступник держсекретаря з питань Європи та експосол США в Польщі Деніел Фрід;
колишній посол США в Україні Джон Гербст;
екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес;
колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;
колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;
колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;
колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;
експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стівен Сестанович;
колишній співробітник розвідки США, експерт безпеки Джон Сайфер;
колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;
колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;
колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу.
На це звернення вже відреагували в Пентагоні. Спікер міноборони США Нед Прайс нагадав, що з 24 лютого Штати виділили Україні військову допомогу на суму $10 млрд.

"Я можу запевнити вас, що ми й далі надаватимемо всі доступні нам ресурси нашим українським партнерам, щоб вони могли продовжувати захищати свою країну, а в підсумку – захищати свою демократію і захищати свою свободу", – сказав він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.

Днями в Пентагоні також показали, як вантажать зброю для нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна
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