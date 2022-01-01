19 серпня росіяни готують провокацію на ЗАЕС





Про це



19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту.



Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомленні йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.



З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції.Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту.Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомленні йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН.

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