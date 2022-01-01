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Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці

Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці
Росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області. З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту.

Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій, пише Польське радіо.

До початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Олександр Лукашенко, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.
Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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