Разом із волонтерами у забігу Луцьком взяла участь німецька вівчарка Тіна. ФОТО

Сергій Балицький дбайливо напував одразу ж після фінішу біля мурів Луцького замку. Тіна вірно супроводжувала його під час забігу.



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З початком війни для Сергія Балицького участь в «Ультрамарафоні вдячності» Київ-Варшава – перша нагода долучитися до забігу такого ґатунку, аби отримати заряд позитиву перед черговою поїздкою у гарячі точки України.



До війни Сергій Балицький обожнював біг. Так само як і обожнював собак. Зараз – волонтерство понад усе. І вівчарка Тіна – його вірний супутник у частих поїздках з благодійною допомогою для захисників.



Як жартує господар, відлік «намотаних» собакою кілометрів обчислюється десятками тисяч. Якщо точно – понад 40 тисяч кілометрів!



Сестра Сергія – Ольга Балицька, розповіла, що Тіна обожнює дорогу. Вона чемна й невибаглива собака. А навесні навіть урятувала їх від біди.



Волонтери саме поверталися з Миколаївщини і Тіна, яка зазвичай у дорозі винятково чемна, почала нервувати й довелося зупинитися. Як з’ясувалося, недаремно: приблизно за пів кілометра попереду пролунав вибух. Завдяки вчасній зупинці зосталися неушкодженими, хоч і довелося прокладати маршрут бездоріжжям та обхідними шляхами.

«Сергій завжди її слухав. А відтоді – усі довіряємо Тіниній інтуїції беззаперечно. Ми ж їй життям завдячуємо» , - ділиться Ольга Балицька.



І допоки волонтери знову збирають допомогу нашим воїнам, ультрамарафонці з кожним кроком наближаються до фінішу й поставлених цілей, а ми робимо усе можливе для ПЕРЕМОГИ, війна гартує кожного з нас. Щоб ми ставали єдиними й сильними, щоб ніяка вража сила уже ніколи не могла нас зламати.



Бо наші серця – великі як світ. Хіба ж можна перемогти людину, яка після тривалого забігу насамперед напуває свого собаку?.. І хіба можна перемогти народ, який щодня демонструє фантастичну стійкість і силу у протистоянні з рашистською ордою, що взяла на себе сміливість величатися другою армією світу.



Долучитися до «Ультрамарафону вдячності» Київ-Варшава



Допомогти захисникам України разом з волонтерським центром «Серце патріота» - тел. +38 050 801 97 02

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Разом із волонтерами у забігу Луцьком взяла участь німецька вівчарка Тіна. Цю собаку з неймовірно розумними очима її господар, волонтер центру «Серце патріота»дбайливо напував одразу ж після фінішу біля мурів Луцького замку. Тіна вірно супроводжувала його під час забігу.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.З початком війни для Сергія Балицького участь в «Ультрамарафоні вдячності» Київ-Варшава – перша нагода долучитися до забігу такого ґатунку, аби отримати заряд позитиву перед черговою поїздкою у гарячі точки України.До війни Сергій Балицький обожнював біг. Так само як і обожнював собак. Зараз – волонтерство понад усе. І вівчарка Тіна – його вірний супутник у частих поїздках з благодійною допомогою для захисників.Як жартує господар, відлік «намотаних» собакою кілометрів обчислюється десятками тисяч. Якщо точно – понад 40 тисяч кілометрів!Сестра Сергія –, розповіла, що Тіна обожнює дорогу. Вона чемна й невибаглива собака. А навесні навіть урятувала їх від біди.Волонтери саме поверталися з Миколаївщини і Тіна, яка зазвичай у дорозі винятково чемна, почала нервувати й довелося зупинитися. Як з’ясувалося, недаремно: приблизно за пів кілометра попереду пролунав вибух. Завдяки вчасній зупинці зосталися неушкодженими, хоч і довелося прокладати маршрут бездоріжжям та обхідними шляхами.«Сергій завжди її слухав. А відтоді – усі довіряємо Тіниній інтуїції беззаперечно. Ми ж їй життям завдячуємо» , - ділиться Ольга Балицька.І допоки волонтери знову збирають допомогу нашим воїнам, ультрамарафонці з кожним кроком наближаються до фінішу й поставлених цілей, а ми робимо усе можливе для ПЕРЕМОГИ, війна гартує кожного з нас. Щоб ми ставали єдиними й сильними, щоб ніяка вража сила уже ніколи не могла нас зламати.Бо наші серця – великі як світ. Хіба ж можна перемогти людину, яка після тривалого забігу насамперед напуває свого собаку?.. І хіба можна перемогти народ, який щодня демонструє фантастичну стійкість і силу у протистоянні з рашистською ордою, що взяла на себе сміливість величатися другою армією світу.Долучитися до «Ультрамарафону вдячності» Київ-Варшава http://ultramarathonforall.org Допомогти захисникам України разом з волонтерським центром «Серце патріота» - тел. +38 050 801 97 02

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