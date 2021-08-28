Разом із волонтерами у забігу Луцьком взяла участь німецька вівчарка Тіна. ФОТО
Сьогодні, 19:05
Разом із волонтерами у забігу Луцьком взяла участь німецька вівчарка Тіна. Цю собаку з неймовірно розумними очима її господар, волонтер центру «Серце патріота» Сергій Балицький дбайливо напував одразу ж після фінішу біля мурів Луцького замку. Тіна вірно супроводжувала його під час забігу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
З початком війни для Сергія Балицького участь в «Ультрамарафоні вдячності» Київ-Варшава – перша нагода долучитися до забігу такого ґатунку, аби отримати заряд позитиву перед черговою поїздкою у гарячі точки України.
До війни Сергій Балицький обожнював біг. Так само як і обожнював собак. Зараз – волонтерство понад усе. І вівчарка Тіна – його вірний супутник у частих поїздках з благодійною допомогою для захисників.
Як жартує господар, відлік «намотаних» собакою кілометрів обчислюється десятками тисяч. Якщо точно – понад 40 тисяч кілометрів!
Сестра Сергія – Ольга Балицька, розповіла, що Тіна обожнює дорогу. Вона чемна й невибаглива собака. А навесні навіть урятувала їх від біди.
Волонтери саме поверталися з Миколаївщини і Тіна, яка зазвичай у дорозі винятково чемна, почала нервувати й довелося зупинитися. Як з’ясувалося, недаремно: приблизно за пів кілометра попереду пролунав вибух. Завдяки вчасній зупинці зосталися неушкодженими, хоч і довелося прокладати маршрут бездоріжжям та обхідними шляхами.
«Сергій завжди її слухав. А відтоді – усі довіряємо Тіниній інтуїції беззаперечно. Ми ж їй життям завдячуємо» , - ділиться Ольга Балицька.
І допоки волонтери знову збирають допомогу нашим воїнам, ультрамарафонці з кожним кроком наближаються до фінішу й поставлених цілей, а ми робимо усе можливе для ПЕРЕМОГИ, війна гартує кожного з нас. Щоб ми ставали єдиними й сильними, щоб ніяка вража сила уже ніколи не могла нас зламати.
Бо наші серця – великі як світ. Хіба ж можна перемогти людину, яка після тривалого забігу насамперед напуває свого собаку?.. І хіба можна перемогти народ, який щодня демонструє фантастичну стійкість і силу у протистоянні з рашистською ордою, що взяла на себе сміливість величатися другою армією світу.
Долучитися до «Ультрамарафону вдячності» Київ-Варшава http://ultramarathonforall.org
Допомогти захисникам України разом з волонтерським центром «Серце патріота» - тел. +38 050 801 97 02
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
З початком війни для Сергія Балицького участь в «Ультрамарафоні вдячності» Київ-Варшава – перша нагода долучитися до забігу такого ґатунку, аби отримати заряд позитиву перед черговою поїздкою у гарячі точки України.
До війни Сергій Балицький обожнював біг. Так само як і обожнював собак. Зараз – волонтерство понад усе. І вівчарка Тіна – його вірний супутник у частих поїздках з благодійною допомогою для захисників.
Як жартує господар, відлік «намотаних» собакою кілометрів обчислюється десятками тисяч. Якщо точно – понад 40 тисяч кілометрів!
Сестра Сергія – Ольга Балицька, розповіла, що Тіна обожнює дорогу. Вона чемна й невибаглива собака. А навесні навіть урятувала їх від біди.
Волонтери саме поверталися з Миколаївщини і Тіна, яка зазвичай у дорозі винятково чемна, почала нервувати й довелося зупинитися. Як з’ясувалося, недаремно: приблизно за пів кілометра попереду пролунав вибух. Завдяки вчасній зупинці зосталися неушкодженими, хоч і довелося прокладати маршрут бездоріжжям та обхідними шляхами.
«Сергій завжди її слухав. А відтоді – усі довіряємо Тіниній інтуїції беззаперечно. Ми ж їй життям завдячуємо» , - ділиться Ольга Балицька.
І допоки волонтери знову збирають допомогу нашим воїнам, ультрамарафонці з кожним кроком наближаються до фінішу й поставлених цілей, а ми робимо усе можливе для ПЕРЕМОГИ, війна гартує кожного з нас. Щоб ми ставали єдиними й сильними, щоб ніяка вража сила уже ніколи не могла нас зламати.
Бо наші серця – великі як світ. Хіба ж можна перемогти людину, яка після тривалого забігу насамперед напуває свого собаку?.. І хіба можна перемогти народ, який щодня демонструє фантастичну стійкість і силу у протистоянні з рашистською ордою, що взяла на себе сміливість величатися другою армією світу.
Долучитися до «Ультрамарафону вдячності» Київ-Варшава http://ultramarathonforall.org
Допомогти захисникам України разом з волонтерським центром «Серце патріота» - тел. +38 050 801 97 02
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