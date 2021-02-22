Бійцям з 14-ої бригади необхідна допомога: волонтери збирають кошти на автівку

Катерина Бонюк, яка наразі займається активною волонтерською діяльністю, оголосила черговий збір коштів на допомогу бійцям 14 омбр імені князя Романа Великого.



Про це пише



Катерина прагне зібрати кошти і придбати військовим на передову автомобіль. Бійцям дуже потрібний пікап. За словами волонтерки, автівку передадуть у користування підрозділу 14 окремої механізованої бригади, у якому воюють захисники з Іваничівщини, Володимира та Луцька.



“Машини, як і дрони, – розхідний матеріал війни. Їх багато не буває, адже в будь-який момент вони можуть вийти з ладу. Війна триває, тому така реальність. А нашим хлопцям треба далі й далі знищувати ворога і берегти наше мирне небо. Авто поїде на передову до хлопців з Іваничівщини, Володимира, Луцька та інших міст, щоб возити важливі речі й пришвидшувати нашу Перемогу”, – наголосила активістка.



Автомобіль планують доставити з-за кордону та повністю підготувати до роботи в умовах війни. Вартість пікапа – 4 тисячі євро. Сума – не маленька. Тож Катерина просить усіх небайдужих долучатися і допомагати. Вона зауважила, що завдяки жителям громади за автівку вже внесли завдаток.



“Часу небагато. Прошу всіх долучитися до цієї гарної справи. Про всі кошти, як попереднього разу, відзвітую. Разом до Перемоги!”, – зазначила Катя.



Нагадаємо, нещодавно Катерина Бонюк разом з іншими місцевими волонтерами встановила своєрідний рекорд. Вони зібрали кошти, знайшли, купили і завезли бійцям на передову дрон. І це все встигли зробити за три дні.



До слова, підтримала Катю ще одна місцева волонтерка Олександра Шептор, яка, нагадаємо, поставила на паузу свій бізнес, закинула майже всі домашні справи і з головою поринула у волонтерство. Вона не лише згуртувала команду однодумців, з якими разом виготовляє для бійців сухі борщі та супи, а й завдяки підтримці небайдужих українців придбала для військових 14 ОМБр дрон і автомобіль, а наразі збирає кошти на дощовики та термобілизну.



Взяти приклад з активних волонтерок, долучитися до хорошої і вкрай потрібної справи та допомогти бійцям на передовій можуть і читачі БУГу.



Переказати кошти на покупку пікапа для бійців 14 бригади можна за реквізитами:



4149 4993 7498 0256 – Катерина Бонюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутатка Іваничівської селищної ради, яка наразі займається активною волонтерською діяльністю, оголосила черговий збір коштів на допомогу бійцям 14 омбр імені князя Романа Великого.Про це пише БУГ Катерина прагне зібрати кошти і придбати військовим на передову автомобіль. Бійцям дуже потрібний пікап. За словами волонтерки, автівку передадуть у користування підрозділу 14 окремої механізованої бригади, у якому воюють захисники з Іваничівщини, Володимира та Луцька.“Машини, як і дрони, – розхідний матеріал війни. Їх багато не буває, адже в будь-який момент вони можуть вийти з ладу. Війна триває, тому така реальність. А нашим хлопцям треба далі й далі знищувати ворога і берегти наше мирне небо. Авто поїде на передову до хлопців з Іваничівщини, Володимира, Луцька та інших міст, щоб возити важливі речі й пришвидшувати нашу Перемогу”, – наголосила активістка.Автомобіль планують доставити з-за кордону та повністю підготувати до роботи в умовах війни. Вартість пікапа – 4 тисячі євро. Сума – не маленька. Тож Катерина просить усіх небайдужих долучатися і допомагати. Вона зауважила, що завдяки жителям громади за автівку вже внесли завдаток.“Часу небагато. Прошу всіх долучитися до цієї гарної справи. Про всі кошти, як попереднього разу, відзвітую. Разом до Перемоги!”, – зазначила Катя.Нагадаємо, нещодавно Катерина Бонюк разом з іншими місцевими волонтерами встановила своєрідний рекорд. Вони зібрали кошти, знайшли, купили і завезли бійцям на передову дрон. І це все встигли зробити за три дні.До слова, підтримала Катю ще одна місцева волонтерка Олександра Шептор, яка, нагадаємо, поставила на паузу свій бізнес, закинула майже всі домашні справи і з головою поринула у волонтерство. Вона не лише згуртувала команду однодумців, з якими разом виготовляє для бійців сухі борщі та супи, а й завдяки підтримці небайдужих українців придбала для військових 14 ОМБр дрон і автомобіль, а наразі збирає кошти на дощовики та термобілизну.Взяти приклад з активних волонтерок, долучитися до хорошої і вкрай потрібної справи та допомогти бійцям на передовій можуть і читачі БУГу.Переказати кошти на покупку пікапа для бійців 14 бригади можна за реквізитами:4149 4993 7498 0256 –

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію