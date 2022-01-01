«Допомагали» військовозобов’язаним виїхати з України: СБУ викрила чиновницю Львівської міськради та її спільників





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Співробітники Служби безпеки викрили зловмисників, які «допомагали» військовозобов’язаним виїхати з України за підробленими документами, де підставою є «непридатність до військової служби».



Організатор схеми – начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а її спільниками були працівниками медустанови.



За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення «довідок», які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.



Чиновницю було затримано відповідно до ст. 208 КПК України після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



Під час обшуків правоохоронці виявили:



- документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;

- два автомобілі преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;

- понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.



Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.



Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ Львівщини спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ знайшла понад 8 млн грн готівки у чиновниці Львівської міськради та її спільників, які підозрюються у нелегальному переправленні призовників за кордон.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Співробітники Служби безпеки викрили зловмисників, які «допомагали» військовозобов’язаним виїхати з України за підробленими документами, де підставою є «непридатність до військової служби».Організатор схеми – начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а її спільниками були працівниками медустанови.За $1300 чиновниця гарантувала виготовлення «довідок», які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.Чиновницю було затримано відповідно до ст. 208 КПК України після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Під час обшуків правоохоронці виявили:- документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;- два автомобілі преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;- понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ Львівщини спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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