Погода у Луцьку на завтра, 19 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 19 серпня
18 серпня у Луцьку ранок та вечір будуть ясними, вдень очікується хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 28-24°С.

Народний прогноз погоди: 19 серпня відзначається свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі Спасу "погода преображається". Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова (14.10)". Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде, мокрий - мокра осінь, а якщо ясний, слід готуватись до сурової зими.


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Теги: Луцьк, погода
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