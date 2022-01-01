Погода у Луцьку на завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
18 серпня у Луцьку ранок та вечір будуть ясними, вдень очікується хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 28-24°С.
Народний прогноз погоди: 19 серпня відзначається свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі Спасу "погода преображається". Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова (14.10)". Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде, мокрий - мокра осінь, а якщо ясний, слід готуватись до сурової зими.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 28-24°С.
Народний прогноз погоди: 19 серпня відзначається свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі Спасу "погода преображається". Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: "Який день на другий Спас, така і Покрова (14.10)". Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде, мокрий - мокра осінь, а якщо ясний, слід готуватись до сурової зими.
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