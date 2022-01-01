У Луцьку під час благодійного футбольного турніру збирають гроші військовим





Як розповів Олег Герасим’юк, на підтримку української армії команди зібрали щонайменше 15 тисяч гривень.



"Стараємося поєднувати і такий змагальний характер, і підготовку до чемпіонату. Це, у першу чергу, ініціатива хлопців із Ковеля для того, щоби зараз проводилися ці змагання", – зазначив тренер.



Керманич команди-учасниці "Волинь U-19" Альберт Шахов розповів, що через воєнні обставини, такі матчі єдина можливість підтримувати форму перед осіннім стартом обласної футбольної першості.



Зі слів Шахова: юнацька команда ФК "Волинь" гратиме на перспективу основного складу.



Матч закінчився поразкою юних футболістів "Волині" із мінімальним рахунком 1-0. Турнір триватиме до 27 серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся матч другого туру першого обласного благодійного футбольного турніру на підтримку ЗСУ "Volyn Summer Cup-2022" між командами "Волині U-19" та "Вотранс".Як розповів Суспільному головний тренер, на підтримку української армії команди зібрали щонайменше 15 тисяч гривень."Стараємося поєднувати і такий змагальний характер, і підготовку до чемпіонату. Це, у першу чергу, ініціатива хлопців із Ковеля для того, щоби зараз проводилися ці змагання", – зазначив тренер.Керманич команди-учасниці "Волинь U-19"розповів, що через воєнні обставини, такі матчі єдина можливість підтримувати форму перед осіннім стартом обласної футбольної першості.Зі слів Шахова: юнацька команда ФК "Волинь" гратиме на перспективу основного складу.Матч закінчився поразкою юних футболістів "Волині" із мінімальним рахунком 1-0. Турнір триватиме до 27 серпня.

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