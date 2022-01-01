У Луцьку під час благодійного футбольного турніру збирають гроші військовим

У Луцьку під час благодійного футбольного турніру збирають гроші військовим
У Луцьку відбувся матч другого туру першого обласного благодійного футбольного турніру на підтримку ЗСУ "Volyn Summer Cup-2022" між командами "Волині U-19" та "Вотранс".

Як розповів Суспільному головний тренер Олег Герасим’юк, на підтримку української армії команди зібрали щонайменше 15 тисяч гривень.

"Стараємося поєднувати і такий змагальний характер, і підготовку до чемпіонату. Це, у першу чергу, ініціатива хлопців із Ковеля для того, щоби зараз проводилися ці змагання", – зазначив тренер.

Керманич команди-учасниці "Волинь U-19" Альберт Шахов розповів, що через воєнні обставини, такі матчі єдина можливість підтримувати форму перед осіннім стартом обласної футбольної першості.

Зі слів Шахова: юнацька команда ФК "Волинь" гратиме на перспективу основного складу.

Матч закінчився поразкою юних футболістів "Волині" із мінімальним рахунком 1-0. Турнір триватиме до 27 серпня.

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Теги: Луцьк, футбол, благодійний турнір
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